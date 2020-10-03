Суббота, 3 Октября 2020 21:53

АрмИнфо. Сегодня развернулись наиболее тяжелые боевые действия, особенно на северном и южном направлениях. Об этом 3 октября на брифинге заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, противник предпринял широкомасштабные действия, используя бронетехнику, артиллерию, авиацию, БПЛА, пытаясь прорвать оборону армянских сил. После тяжелых боев продвижение противника удалось остановить, нанеся ему большие потери. Бесперебойные бои длились 6-7 часов, это, по словам Ованнисяна, были тяжелые и трудные бои. Понятно, что все это нелегко далось армянским войскам. В этот период противник, в целом, потерял около 2300 человек личного состава, только в течение уходящего дня порядка 400-450 террористов. Еще 800-900 военнослужащих противника получили ранения. В течение дня было также уничтожено 45 единиц бронетехники врага, находящихся в боях, еще 80-90 единиц техники противника были поражены на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии. Это, по словам представителя Министерства обороны, можно считать беспрецедентным успехом. Были также поражены и уничтожены 10 БПЛА, всего с начала боевых действий были поражены 113 единиц беспилотных летательных аппаратов, 250 единиц бронетехники. Также в течение дня были уничтожены 3 «Смерча», 3 самолета, 1 вертолет. Ованнисян также констатировал и частые смены боевых позиций, будь то вперед или назад, направо или налево. По этой причине он призвал не фиксировать направление Матагиса.

Что касается армяно-азербайджанской границы, то, как заметил представитель МО, здесь активных боевых действий не ведется, но некоторое движение имеется. Все эти движения отслеживаются армянской стороной. На границе противник в основном предпринимает попытки осуществить действия провокационного и разведывательного характера.