Суббота, 3 Октября 2020 21:10

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает, что в последнее время участились случаи распространения Азербайджаном и Турцией дезинформации посредством взломанных аккаунтов армянских пользователей, армянских информационных сайтов, социальных сетей, а также фейковых страниц, созданных под армянскими именами.

В частности, согласно источнику, в социальной сети www.facebook.com с целью распространения дезинформации и панических настроений среди населения Армении и Арцаха была создана фейковая страница Общественного телевидения РА с названием Armenian Soldier.

Сообщается, что в сети также имеются армяноязычные азербайджанские сайты, которые были подготовлены для армянской аудитории и распространяют очевидно ложную информацию с целью создать паники.

<Дорогие соотечественники, не пользуйтесь подобными информационными источниками, будьте бдительны, не распространяйте подобные сведения, учитывая то обстоятельство, что их распространение исключительно направлено на подрыв нашего общенационального единства и ослабление государства>, - говорится в сообщении.

СНБ сообщает, что, применяя весь инструментарий в рамках законодательства, будет преследовать и привлекать к ответственности провокаторов, распространяющих ложные новости и сеющих панику в обществе.