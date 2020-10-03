Суббота, 3 Октября 2020 20:11

АрмИнфо. То, что сегодня происходит на пропагандистком информационном поле, является продолжением войны. Об этом 3 октября на встрече с журналистами в Степанакерте заявил лидер Арцахской демократической партии,экс-спикер карабахского парламента Ашот Гулян.

По его словам, война получила свое распространение, и противник использует все возможные направления. То, что происходит на поле боя, где Армия оборона, добровольцы осуществляют героические действия, то же самое происходит практически во всех сферах, включая и работу

средств массовой информации. Гулян отметил, что за все время боев звучали различные мнения и комментарии.

По его словам, нельзя сказать, что армянская сторона не ожидала войны, но внутренний голос всегда говорил, что противник должен извлечь уроки из прошедших войн, однако выясняется, что они не только не извлекли уроков, но и всеми средствами готовились к очередным, самым бесчеловечным действиям. В течение длительного периода Азербайджан готовился к широкомасштабным военным действиям.

Но готовилась к этим действиям и армянская сторона. Понимая это, азербайджанская сторона вовлекла к эти действия Турцию и международных террористов. По сути, как продолжил Гулян, сегодня война может выйти даже за рамки региональной войны, превратившись в глобальный конфликт. Те действия, которые применяет Азербайджан с 27 сентября, выходит за рамки логики обычного противостояния, поскольку ни перед чем не останавливаются. Но в любом случае, Азербайджану не удастся добиться поставленных целей. <То, что мы в эти дни видим, доказывает, что сегодня вокруг Арцаха объединилось не только все армянство, но и все страны, международные структуры, которые имеют хорошее представление о конфликте>, - заметил Ашот Гулян.