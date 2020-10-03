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АрмИнфо. Силы ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили еще один азербайджанский вертолет. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
"В районе 15.50 средства ПВО АО Арцаха в южном направлении линии соприкосновения уничтожили еще один азербайджанский вертолет", - написала она.
|Представитель МО Армении: Бои в Карабахе длились беспрерывно 6-7 часов
|МИД Сирии: Действия Турции ведут к разжиганию конфликта в Нагорном Карабахе
|СНБ Армении сообщает об учащении случаев распространения азербайджанской дезинформации
|Масис Маилян: Дипломатическая работа по убеждению прекращения агрессии против Республики Арцах осложняется турецким фактором
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Вучич считает, что международное сообщество показало бессилие в вопросе Нагорного Карабаха
|Ашот Гулян: То, что сегодня происходит на информационном поле, является продолжением войны
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Премьер-министр РА: Совместными усилиями мы должны сломать хребет врага
|ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили еще один азербайджанский вертолет
|Президент Армении: Турция в этой войне ведет четкую геополитическую игру
|СНБ Армении: В рядах наемников, воюющих со стороны Азербайджана паника
|Иностранные журналисты не могут попасть в Карабах из-за обстрелов
|САР: Война в Арцахе - момент истины для России и всего мирового сообщества
|Премьер-министр РА: Вопрос признания Карабаха стоит в нашей повестке
|Канада должна выяснить, как поставленное Турции военное оборудование оказалось в Азербайджане
|Когда возможна приостановка военных действий в Арцахе: экспертное ревю и оценка
|Минобороны Армении: Противнику нанесен сокрушительный удар
|Армия обороны Арцаха представила имена сынов, отдавших свои жизни за Родину
|Ереван: Цель азербайджанских военных действий - лишить народ Арцаха его исторической родины
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|Иран вновь предупредил стороны карабахского конфликта
|Минобороны РА: Азербайджан применил РСЗО LAR-160 и кассетные снаряды против гражданского населения
|СНБ Армении: Информация о том, что в Ереване находятся двое азербайджанцев, не подтвердилась
|Прогноз: Выдавливание России с Южного, а потом и с Северного Кавказа - ожидаемое геополитическое последствие азербайджано-турецкой авантюры
|Сатановский: Нет признаков, что исход нынешней авантюры Баку окажется иным чем предыдущий печальный опыт
|Совет нацбезопасности Грузии провел совещание в связи с обострением ситуации в зоне карабахского конфликта и выступил с заявлением
|Аналитик: Вернувшись в Азербайджан, трупы взорвут азербайджанскую армию, общество и государство
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