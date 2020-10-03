Суббота, 3 Октября 2020 18:45

АрмИнфо. Силы ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили еще один азербайджанский вертолет. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

"В районе 15.50 средства ПВО АО Арцаха в южном направлении линии соприкосновения уничтожили еще один азербайджанский вертолет", - написала она.