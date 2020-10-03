Суббота, 3 Октября 2020 18:00

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян дал большое интервью индийскому телеканалу WION, в котором рассказал о военных действиях, развязанных Азербайджаном против Арцаха и армянского народа, представил роль и интересы Турции в этой войне и возможные варианты разрешения конфликта.

Ниже приводим текстовый вариант интервью Армена Саркисяна телеканалу WION:

WION: Уже на протяжении недели не прекращаются военные действия. В действительности ли Армения и Азербайджан перешли к полномасштабной войне?

Думаю, что следует уточнить, что эта полномасштабная война ведутся между Нагорным Карабахом или Республикой Арцах и Азербайджаном, который желает очистить эту территорию от армян. А это историческая земля Армении, на которой армяне живут тысячи лет. Население Нагорного Карабаха в 1991 году провозгласило свою независимость. Вместе того, чтобы продолжить переговорный процесс, для чего имеется площадка Минской группы ОБСЕ, 27 сентября Азербайджан решил остановить переговоры и развязал войну.

Армяне из Армении и всего мира приезжают, чтобы помочь Нагорному Карабаху. Однако эта война отличается от предыдущих противоборств и столкновений тем, что Азербайджан не один в своем желании совершить этническую чистку армян с Нагорного Карабаха. На этот раз Турция

присоединилась к войне, направив в Азербайджан своих военных офицеров, генералов, оборудование, дроны, даже истребители F-16. При помощи и участии Турции, азербайджанцы воюют не только против армии Нагорного Карабаха, но и против мирного населения. Сегодня, пока мы говорили, граждане, женщины, дети столицы Нагорного Карабаха города Степанакерт были мишенью азербайджанской стороны и подверглись артобстрелам. То есть Турция сейчас вовлечена не только в Ливии, Сирии и Средиземноморье, но и здесь.

WION: Это старый конфликт? Как полагаете, почему вспыхнул именно сейчас?

Это не старый конфликт, он имеет 30-летнюю историю. На этих вершинах армяне живут тысячи лет. Диктаторы, монархи, императоры приходили и уходили, а армяне, жители Нагорного Карабаха, оставались. Около ста лет назад советский лидер Сталин, который был великим мастером политики <Разделяй и властвуй>, отдал эту часть армянской территории Азербайджану, что вызвало проблемы между армянами и азербайджанцами. На протяжении 70 лет Карабах был частью советского Азербайджана, как автономная республика, население которой из 90% состояло из армян, говоривших на армянском языке, посещающих армянские школы.

Когда Советский Союз развалился, население Нагорного Карабха приняло решение провести референдум. И в 1991 году в результате референдума, была провозглашена независимость. Однако Азербайджан, вместо того, чтобы поговорить с народом Нагорного Карабаха взял в руки оружие. Этот спор не старый, это 30- летний спор. В последние годы стороны преимущественно соблюдали режим прекращения огня, и вокруг стола вели переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Давними являются армяно-турецкие отношения. Это делает вопрос защиты Нагорного Карабаха армянами абсолютно императивным, так как 105 лет назад в последние годы существования Османской империи, Турция уничтожила 1.5 млн. армян, осуществив первый геноцид XX века. Сотни тысяч людей покинули свою родину и поселились в США, Аргентине, Бразилии, Европе, России и других странах, создав армянскую диаспору.

Вовлеченность Турции вызывает дополнительное напряжение, и возникает вопрос, почему Турция должна быть вовлечена в этот процесс? Турецкая сторона в этой связи приводит совершенно нелогичные аргументы. Они говорят, что близки с Азербайджаном с этнической точки зрения. Но в этом плане этнически они могут быть близки с рядом других народов, начиная с севера Китая до Монголии, Центральной Азии и др.

Во-вторых, они говорят, что здесь есть боевики PKK, но это старый трюк, в случае с Арменией он не работает.

И в-третьих, они говорят, что существует угроза международным нефтепроводам, которые от Баку тянутся в Джейхан, что тоже абсолютная чушь.

WION: Турция назвала Армению настоящей угрозой миру в регионе Она может назвать Армению сверхдержавой, но изменит ли это что-либо?

Как Армения может представлять угрозу? У нас прекрасные отношения с соседней Грузией, Россией, Ираном. Единственным государством, с которым у нас нет отношений - это Турция, поскольку она не желает признавать геноцид армян. И единственной проблемой здесь является Нагорный Карабах, который представляет собой маленький анклав армян. Однако азербайджанская и турецкая стороны решили избавиться от нее. Я не могу согласиться со словами Эрдогана. Не Армения является угрозой, Турция представляет большую угрозу всему региону.

WION: Вы говорите, что это война между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Однако был уничтожен армянский дрон.

Прежде всего, давайте уточним, войну начал Азербайджан, а не Армения. Вчера азербайджанские дроны были направлены на территорию Армении. Естественно, мы их уничтожили. Во-вторых, турецкими истребителями наносятся удары как на границе, так и на гражданские поселения. Это война, что означает, что армяне должны защищаться, и когда на тебя нападают - ты должен уничтожить и дроны, и танки. Но физически войну развязал Азербайджан. И это было запланированной войной, так как они в течение нескольких месяцев привозили турецкую армию и моджахедов из Сирии для войны с армянами. То есть все было запланировано, и это так очевидно.

WION: Вы говорите, что это было запланировано? Кем же?

Азербайджаном и Турцией

WION: Зачем это нужно Турции?

По нескольким причинам. Они могут привести многочисленные аргументы, но реальность в том, что, во-первых, Турция хочет сказать Азербайджану, что без поддержки последней не способна решить этот вопрос.

Во-вторых, они хотят дать урок армянам, говоря нам таким образом, чтоб мы не смели вспоминать то, что имело место быть 105 лет назад, поскольку они не собираются признавать геноцид армян, и если мы себя будет неверно вести, то увидим к чему это может привести. То есть они пытаются запугивать Республику Армения, показывая свою силу.

К тому же они находятся в Азербайджане, и у меня есть вопрос, когда окончится война, они уедут из Азербайджана или останутся? Оставшись, они будут иметь огромное влияние в Азербайджане. Оставаясь там, под контролем будут взяты нефтепроводы и газопроводы, которые идут из

Азербайджана на Запад, в Европу.

И это не только азербайджанский газ и нефть, но также каспийский и Центральной Азии. То есть, Турция, которая не имеет нефти и покупает ее, теперь будет контролировать нефть, идущую в Европу. И Европа станет их пленником.

Для Турции возможность управления Азербайджаном является также энергетическим вопросом. Возможно, завтра они начнут терроризировать Европу. Фактически, завтра они начнут выступать против Европы, поскольку будут управлять энергопроводами и др. Таким образом, есть четкая геополитическая игра, в которую Турция играет в этой войне.

WION: Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что его армия продолжат бороться, пока армянские войска полностью не будут выведены из Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь отметил, что неприемлемо начинать переговоры в том случае, когда интенсивно проходят военные действия. Учитывая все это, заинтересованы ли обе стороны в поиске решения?

То, что говорит президент Алиев называется классической этнической чисткой, то есть он призывает не останавливаться, пока не убьём всех армян на этой территории.

Премьер-министр нашей страны говорит, когда люди умирают, мы прежде всего должны предпринять шаги. И в первую очередь, Турция должна выйти из конфликта, так как не является его частью.

Представьте, если вовлечена Турция, то в этой войне появятся и третьи, и четвертые стороны, весь регион включится, и в результате это приведет к большому беспорядку. Ситуация будет в 10 раз хуже, нежели сегодня мы видим в Сирии.

Выход из ситуации вполне ясен - Турция не должна быть вовлечена в этот конфликт. Когда противоборствующие стороны останутся теми же, что и были - Арцах, Армения, Азербайджан - в этом случае появится возможность для разговора, прекращения военных действий, люди перестанут стрелять друг в друга, сможем провести встречу с посредниками и постепенно возобновить переговорный процесс. Я призываю всех вернуться к столу переговоров. Однако присутствие Турции усложняет этот процесс. Поскольку она представляет собой новый фактор, потому что не была участником противоборства.

WION? Руководство Нагорного Карабаха также сообщило, что главным врагом здесь является Турция, и необходимо быть готовыми к долгосрочной войне. Получается, что все стороны вовлечены, и кажется, что военные действия ужесточаются и решения все еще нет?

Армянская стороны не желает увеличения напряжения, мы ищем пути для скорейшего разрешения этого конфликта. Президент Нагорного Карабаха полностью прав, потому что он на месте следит за ситуацией и видит, что его народ и солдаты воюют не только с азербайджанцами, но и

против турецких сил. Таким образом, есть всего одно заключение - <большим слоном> в этой комнате является Турция, которая не хочет мира. Сегодня Нагорно-Карабахский конфликт стал второстепенным с вовлечением Турции, которая руководствуется личными интересами, ее не волнует вопрос Нагорного Карабаха. Турция хочет быть той силой, которая станет самой важной в регионе, чтобы фактически оказать большое влияние на Азербайджан. Самая большая проблема, на самом деле, это Турция.

WION: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает Армению, Россия говорила с двумя странами. Как считаете, эти усилия помогут решить конфликт?

Всегда нужно надеяться. Мы все прикладываем усилия для прекращения огня. Президент Макрон поддерживает правду, согласно которой Турция не желает ничего делать для решения этого конфликта. Уважаем предложение президента РФ Владимира Путина. Армянская сторона всегда готова к обсуждению дальнейших шагов, и если азербайджанская сторона заявит, что готова к переговорам, то должен сказать, что мы никогда не были стороной, выступающей против переговоров.

Переговоры вокруг этого сложного вопроса всегда были проблематичными. Чтобы стороны пришли к согласию нужно время. Но в то же время мы должны искренне верить, что решение может быть найдено только через диалог. Переговоры можно вести через укрепление доверия. Но когда начав войну рушишь это доверие, оно уходит на 30 лет назад. Сегодня потребуется снова несколько лет для формирования атмосферы доверия. Я сторонник мирного урегулирования конфликта.

WION: Вы также отметили, что международное общество должно вмешаться, и что ситуация может стать хуже, нежели в Сирии. Какие шаги предпринимает мир в этом вопросе? США сегодня заняты выборами, отношения между Россией и Турцией:

Да, Вы правы, США готовятся к президентским выборам, и сложно будет обратить их внимание на происходящее. Россия имеет свои собственные проблемы. Европа слишком занята. К этому всему прибавим коронавирус и экономические трудности. Именно поэтому Турция и Азерайджан выбрали именно этот период для нападения. Они знали, что мировое сообщество очень занято, и, следовательно, могут делать все, что им хочется, в том числе привезти террористов, джихаидистов. Таким образом, когда все заняты, необходимого давления будет недостаточно. Это их расчеты. Однако они не учли, что народ Нагорного Карабаха тысячи лет вел борьбу за свое существование и не сдавался.

WION: Верите, что международные институты должны направить четкое послание в подобной ситуации, в противном случае - проблем станет еще больше?

Турция является членом НАТО. Турецкие истребители F-16 применяются здесь против мирного населения. Не думаю, что НАТО говорит, что позволяет подобное. Мир изменился. Стал более неустойчивым, непредсказуемым. Международные структуры должны начать думать, как и им измениться, стать современными, чтобы противостоять вызовам 21 века.

WION: Вопрос энергетических рынков также в теме, имеются ли беспокойства касаемо поставок нефти и газа?

Здесь никто не представляет угрозы для поставок нефти. Повторюсь, если бы армяне Нагорного Карабаха хотели бы стрелять на газопровод -сделали бы это 20 лет назад, когда тот строился. Если бы мы это сделали в то время - не позволили бы Азербайджану заработать миллиарды долларов, благодаря чему они приобретают оружие, с которого сегодня стреляют в армян. Мы это не сделали тогда, значит и сейчас не сделаем. Думаю, то международные энергетические рынки не должны быть обеспокоены этим вопросом. Они должны думать о Турции, которая контролирует газопроводы

WION: Завершу интервью вопросом, которым начал. Вы видели решения в начале военных действий или будет боле широкомасштабная война?

Надеюсь, что будет найдено решение. Я прикладываю огромные усилия для его достижения, потому что для меня неприемлемым есть человеческие жертвы, этнические чистки и геноцид.