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 Суббота, 3 Октября 2020 17:31
Марианна Мкртчян

САР: Война в Арцахе - момент истины для России и всего мирового сообщества

САР: Война в Арцахе - момент истины для России и всего мирового сообщества

АрмИнфо. Война в Арцахе - момент истины для России и всего мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении Союза армян России (САР).

В нем, в частности подчеркивается, что начиная с 27 сентября, азербайджанские вооруженные силы, подкреплённые переброшенными  из Сирии джихадистами, действуя под командованием турецких военных и при открытой поддержке Эрдогана, демонстративно игнорирующего призывы мировых лидеров и общественности, совершают  военные преступления в отношении гражданского населения Нагорно- Карабахской Республики.

"Очевидно, что спустя сто лет турецкие исламисты вновь вернулись к своим планам физического уничтожения армянского народа и армянских государств, оказавшихся на пути их пантюркистских амбиций.

В заявлении САР от 16 августа 2016 года наша организация, обращаясь к властям РФ, предупреждала об опасности "заигрывания с Турцией и упорное нежелание признавать её истинную сущность".

Об угрожающем военно-политическом единстве Азербайджана и Турции мы говорили в Заявлении САР от 12 июля с.г., когда Азербайджан осуществил провокацию в виде "пробной" вылазки на границе с Арменией, спровоцировав военный конфликт.  Сегодня, констатируя, что мы, увы, оказались правы в своих оценках того, что "заигрывание с Азербайджаном может привести к тому, что он, вслед за своим настоящим союзником - Турцией, может воткнуть нож в спину России", обращаемся к властям России и российской общественности:

на наш взгляд, России надо руководствоваться тем, что Армению с Россией связывают не просто стратегические и союзнические отношения, а многовековые братские чувства, проверенные временем и испытаниями.

Повторяя наш призыв от 27 сентября этого года и поддерживая заявление МИД Арцаха о необходимости признания Арменией независимости НКР, считаем, что в сложившейся ситуации, залогом выживания армянского народа и надежной защиты Арцаха от агрессии международных террористических государств, будет признание независимости Республики Арцах со стороны Армении и мирового сообщества.

Российскую политику равноудаленности, в случае, когда речь идёт о геноциде армянского народа, осуществляемого, как писал сто лет назад великий русский писатель Максим Горький  "при гнусном равнодушии христианской Европы", считаем крайне опасным не только для армян, Армении и Арцаха, но и для будущего России.

Это понимают сегодня многие в России, но пора это понять и засевшим во властных органах страны антигосударственным элементам, которые в принятии решений  не руководствуются интересами Российского государства (не говоря уже о человеческих и гуманитарных нормах), а реализуют диктуемую им извне, в том числе и из икроносного Баку, антироссийскую политику. Мы уверены, что справедливость - это лучшая для России политика, позволяющая ей во все времена занимать особое место среди великих держав.

Пора не только давать оценки странам-агрессорам со стороны мировых держав, но и применить конкретные действия и санкции для усмирения и пресечения их террористических действий и планов.

А пока, гарантом безопасности Армении и Арцаха становится 18-летний армянский солдат - наследник храбрых карабахских маршалов и солдат, спасших мир от фашизма в 45-м. Армянский воин сегодня защищает не только свою Родину, но и Россию - от международного терроризма. Слава армянскому Воину! Слава Героям!", - подчеркнули в САР.

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