Суббота, 3 Октября 2020 17:30

АрмИнфо."Вопрос признания Карабаха стоит в нашей повестке, и мы примем решение с учетом ряда факторов", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

Премьер-министр подчеркнул, что фактически этот союз уже существует, поскольку Армения выступает гарантом безопасности Карабаха. "Теперь мы должны подумать о его развитии. Важно констатировать, что последние события создали новую военно­политическую ситуацию в нашем регионе", - сказал Никол Пашинян. Он добавил, что в условиях внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения.

Что касается переговоров по урегулированию конфликта, то, как подчеркнул глава армянского правительства, это будет возможно только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана. "В нынешней же ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит", - заявил Никол Пашинян.