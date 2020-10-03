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 Суббота, 3 Октября 2020 17:30
Александр Аванесов

Премьер-министр РА:  Вопрос признания Карабаха стоит в нашей повестке

Премьер-министр РА:  Вопрос признания Карабаха стоит в нашей повестке

АрмИнфо."Вопрос признания Карабаха стоит в нашей повестке, и мы примем решение с учетом ряда факторов", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

Премьер-министр подчеркнул, что фактически этот союз уже существует, поскольку Армения выступает гарантом безопасности Карабаха.  "Теперь мы должны подумать о его развитии. Важно констатировать, что последние события создали новую военно­политическую ситуацию в нашем регионе", - сказал Никол  Пашинян.  Он добавил, что в условиях внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения.

Что касается переговоров по урегулированию конфликта, то, как подчеркнул глава армянского правительства, это будет возможно только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана. "В нынешней  же  ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит", - заявил Никол  Пашинян.

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