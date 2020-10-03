Суббота, 3 Октября 2020 17:11

АрмИнфо. Сегодня все армяне Арцаха, Армении и диаспоры затаив дыхание задают самый главный вопрос -когда возможно будет остановить военные действия в Нагорном Карабахе, чтобы предостеречь от новых гибелей наших славных молодых воинов на фронте и мирных жителей в своихдомах в Арцахе.

На этот вопрос можно ответить оценив позиции стран прямо вовлеченных в военный конфликт и косвенно вовлеченных стран региона (на состояние 2-го октября 2020г.)

Азербайджан вернее непосредственно президент Алиев решился на «мечту»-разрешить проблему Нагорного Карабаха военным путем. Дипломат и кому же финансовый магнат Алиев, конечно, не руководствуется мечтами, а прежде всего руководствуется реальными расчетами, насколько они верно просчитаны это уже другой вопрос. В основе расчетов прежде всего,изменившаяся коренным образом,позиция и конкретные про активныедействия Турции. Алиев полностью доверился лично президенту Турции Эрдогану, претендующему на роль лидера всех тюрских стран. Следовательно, в начатой военной компанииАлиев доверился военным советникам - генералам Турции.

Подтверждений тому много. К примеру, сообщение о том, что наступающаяпо всему периметру соприкосновения с силами самообороны Арцаха, азербайджанская армия прямо руководится турецкими генералами, аначальник генштаба Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыхов объявлен агентом ГРУ России. Об этом сообщает проект «Wargonzo» со ссылкой на свои источники в Стамбуле. Уточняется, что турецкие генералы отстранили от службы начальника генштаба ВС Азербайджана Садыхова. Отмечается, что месяц назад у Садыхова случился конфликт с прибывшими турецкими советниками. Он даже резко выразился в адрес азербайджанских властей: «Если мы отдаем туркам армию, может и жен своих тоже?» – сказал он на совещании, указывают авторы проект а«Wargonzo» в Телеграм.

По доказательным фактам министерства вооруженных сил РА военно-воздушные силы Азербайджана прямо руководствуются из территории Турции, это факт уже подробно освещен армянскими и российскими СМИ.

Азербайджан по указанию и координации Турции принял наёмников, а по факту членов террористических военных группировок из Сирии и Ливии. Факт установлен на уровне официальных объявлений президента Франции - Макрона, МИД России и МИД Ирана, не говоря уже о многих влиятельных средствах массовой информации запада, которые об этом извещают на основе выверенных журналистских расследований.

На этом фоне президент Алиев демонстрирует сохранение доброжелательных отношений с Москвой. Сам выступил на российском телевидении в программе «60 минут», а в дни интенсивных военных действий министр иностранных дел Азербайджана по прямому вызову министра РФ Лаврова вылетел в Москву. Тем не мене, это по сути, прикрытиепо сохранениюотношений (или не сжиганиюмостов). В действительности президент Алиев ограничил себя от прямых принуждений по остановке военных действий со стороны РФ, поскольку на сей раз доверился прямо разруливать ситуацией в Азербайджане Турции. Чем это грозит лично ему, это другой вопрос. Алиев как азартный игрок поставил на кон невероятно большой «куш». Фишка в том, что при отсутствии военного успеха под вопросом собственная президентская карьера, очевидно он загнал себя в патовую ситуацию. Нам выгодно, чтобы он сейчас нашел бы выход из этой ситуации. Если нам известен такой вариант для Алиева, мы просто должны подсказать это ему. К примеру, таким оправданием для Алиева может быть внезапное выяснение неприемлемо сложных отношений прибывших наемников с местным населением и служащими армии Азербайджана, о которых Алиев «узнал» совсем неожиданно для себя (ну так бывает, тем более во время войны).

Турция и президент Эрдоган и турецкая военно-политическая элита прямо и косвенно вовлечена в войну в Нагорном Карабахе. Подтверждение тому:

- прямые политические заявления на уровне президента и всех на уровнях высшего руководства (подробно освещено в СМИ);

- участием турецких военных советников (генералов) в командовании сухопутнымивоенными действиями в войне в Нагорном Карабахе, прямым командованием воздушных военных сил, с территории Турции, включая истребители беспилотные летательные аппараты (неоднократно указано военными представителями минобороны РА, армии самообороны Арцаха, разными экспертами и подробно освещено в СМИ);

- использованием истребителей F-16 турецких ВВС,безпилотниковтурецкого производства, дислоцированных на территории Азербайджана, которые наносят бомбовые и ракетные удары по силам армии обороны Арцахаи гражданским объектам Арцаха, а также по территории Армении(множество сообщенийот представителей минобороны РА, армии самообороны Арцаха, разными экспертами и подробно освещение в СМИ);

- Турция организовала и скоординировала переброску в Азербайджан большого количества наёмниковиз Сирии и Ливии, членов военных группировок, признанными террористическими организациями. Другой вопрос, кто их будет оплачивать. Если по справедливости, то организация, координация процесса отведена турецкой стороне, которая имеет большой опыт работы с этим в Ираке, Сирии, Ливии, а оплата счетов по найму боевиков уже будет отведена Азербайджану. По разным оценкам количество наемников достигает до 3-4 тысяч, по экспертным оценками полученным сведениям каждому боевику обещано 1500 до 2000 долларов США.

Почему же Турция решилась на авантюру на сей раз на Южном Кавказе, что известно является зоной прямых интересов и влияния России. Расчет в том, что при любом исходе войны в Карабахе Турция остаетсяв выигрыше. При удаче военной компании все лаврыбудут приписаны Турции и лично Эрдогану, поэтому так громко звучат политические заявления. При неудаче военной компании, Турция в отличие от президента Алиева и Азербайджана снова в выигрыше, поскольку:

Турция сильным военно-политическим демаршем показаласвою реальную силу и влияниетюрко-исламскому и прежде всего суннитскому миру, а Азербайджану уже трудно вылезти из «накроя»;

- в своих геополитических целях поставила жесткий клин в отношениях Азербайджана и России. России все труднее оказывать прямое влияние в своем регионе,прямо влияя на Азербайджан. К этому следует добавить, что Грузия отрезана от России давно. Между тем, турецкое влияние там усилено, поскольку Аджария по сути превратилась в «задний двор» или экономическую провинцию Турции.

Турция расширила географию своих прямых военных действии – Ирак, Сирия, Ливия, Кипр, Средиземное море и теперь Нагорный Карабах.

Турция прямо держит на поводке Грузию, которая перекрыла для Армении переброску военных грузов через Грузию по воздуху и наземным путем.

Турция довольно жестко указывает России, что может наравне противостоять и даже конфликтовать с ней. А это означает, что взамен от прямого выхода из Карабахского конфликта обязательнопотребует какие-то уступки от России.Другой вопрос, что Россия,очевидно, не примет такие правила игры, и в ответ на это будет давить силами коалиции со странами минской группы и Евросоюза, поскольку по данному вопросу интересы прямо и довольно ясно совпадают.

Турция сильно оттеснила регионального игрока - Иран, так как прямо разруливает на театре военных действий, к тому же ввела какой-то контингент войск в Нахичевань. Иран оказался в роли наблюдателя, который скрежет зубами и делает заявления, которые должны вызвать впечатление ответного удара.

Иран как указано выше, оказался в сильно оттесненном состоянии со стороны Турции, не может прямо воздействовать на процесс, очевидно в этой партии заблокирован его потенциал влияния в регионе. К тому же, нельзя сбрасывать со счетов (может гипотетически), что ситуация может быть чревата возможной активизацией азербайджанцев на северном Иране. Тем не мене, Иран по уровню самоорганизации и противодействию различным внешним вызовам в регионе и далеко за его пределами имеет завидный потенциал. Не будем забывать у Ирана есть корпус стражев исламской революции и много чего.

Россия. В регионе прямых геополитических интересов России – на Южном Кавказе, возможности её собственного влиянияв реальности оказались перед новым вызовом. Потенциал воздействия на процессы у РФ имеется и будет, тем не менее,этоослаблено по формату прямого воздействия на лидеров стран, в данном случае на Азербайджан. Вызвано это довольно резким перехватом стратегической инициативы со стороны Турции по прямому влиянию над Азербайджаном в рамках геополитических решений (кстати, в Грузии Турция задачу решает в совершенно ином формате). Вопрос не во внезапности, это российские стратеги и аналитики могли бы предвидеть, а в формате подвоха, который сужает возможность выверенного и эффективного приёма российской дипломатии– прямое давление на лидеров стран находящихся в зоне её политических интересов. Это просто констатация и наша задача не судить об эффективности этого инструментария российской дипломатии, об этом много лет и открыто ведут развернутые дебаты российские эксперты на российских государственных каналах телевидения, и в целом СМИ.Последний пример в Беларуси - президента Лукашенко вернули в орбиту России от не совсем внятных блужданий комплементарной дипломатии, (в Украине все понятно …, в Молдове не совсем понятно), другое дело, финансовая цена вопроса.

По факту у России в данном случае стеснена возможность прямого воздействия на процесс военных действий (в 2016 г.стороны военного противостояния были вызваны в Москву на 4-ый день). Неприятность ситуации, мягко говоря в том, что в конфликт прямо вовлечена страна имеющая статусвоенно-стратегического союзника – Армения.

Достоверный факт - переброска в Азербайджан наёмников террористов из Сирии и Ливииэто прямая угроза для России. Поскольку далее четко вырисовывается неприятная картина, по крайней мере часть наемников через Панкисское ущелье Грузииили Дагестан направятсяна север - в Россию.Прямая реакция МИД-а РФ означает недвусмысленную озабоченность. Нет сомнений Азербайджан не оставит наемников у себя после военных действий – это головная боль – угроза деморализации в собственной армии и на территориях размещения боевиков, где они сразу попытаются устанавливать на местах законы шариата(об этом уже были сообщения).

На карту поставлена репутация ОДКБ как военно-политического союза (которое по сути,возглавляется Россией). В данном случае важно продемонстрировать возможности задействия ОДКБ в процессе конфликта. Тонкость в другом, целесообразно пожалуй продемонстрировать не прямое, а дипломатическое воздействие, в целом, главное показать эффективность этой военной структуры.

Война и его характер

Военная компания турецко-азербайджанского тандема в Арцахебыла запланирована как блицкриг с жесткими прорывами позиций армии самообороны Арцаха на северном и южном флангах защитной линии, с главной целью -отрезания Нагорного Карабаха от Армении, либо на севре либо на юге, либо одновременно там и там.Успех на одном из флангов приводит к такому же жесткому натиску в центре по направлению на Степанакерт и окончательной фазе военных действий.

Если же главная цель не обеспечена, то необходимо хотя бы – продвижение от линии соприкосновения на стратегическую глубину, военные эксперты отмечают до15 км, либо осуществить окружения больших или малых группировок армянских войск и поставить это на стол ультимативных переговоров, заметим не мирных, а именно ультимативных.

По истечении 6 дней войны (на состояние 2-го октября 2020 г.)можно констатировать блицкриг как стратегия военной компании провалена, план отрезания Карабаха от Армении не удается, прорыва на стратегической глубине нет. Вместо этого идет военный натискс обоих сторон по линии соприкосновения, удачи по продвижению незначительные и временные. Силы самообороны армии Арцаха на отдельных позициях или участках осуществляют эффективные и даже сокрушительные военныеудары. Доказательством является присуждение президентом Арцаха звания героя Арцаха руководителю одной из воинской группировки под названием «Егникнер» - КаренуДжалавяну.

Армия обороны Арцаха вносит существенные корректировки в военные планы Азербайджана и Турции. Имеет место вынужденного продленияблицкрига, с продолжением жесткого напорана флангах карабахского фронта. Переход войны в затяжные бои по всему фронту не может входить в планытурецко-азербайджанского тандема, и поэтому, на тех же запланированных направленияхи по всему периметру фронта, более усиленно подключается авиация и беспилотники, которые как правило, взаимодействуют с друг другом и полевой артиллерией.

С самого начала специально под артиллерийским обстрелом находятся мирное население в городах и селах, с целью паники и образования хаоса в тылу и упадка настроений. Этот процесс особенно усилен Азербайджаном и Турцией1-го и 2-го октября.

После неудачного блицкрига идет перегруппировка сил, с целью перелома ситуации, но пока не удается. Азербайджан никак не рассчитывал на долгосрочные военные действия, это для нее вызывает угрозы и риски, которые не вписываются в планы «победительной войны».

Рассмотрим указанные риски и угрозы для Азербайджана при наступлении эфемерной фазы затяжной войны.

Россия и Армения на основе множества двусторонних военных соглашений, без вовлечения ОДКБмогут заблокировать и окончательно приостановить долговременные военные действия. Правовые основания для этого у Армении и России имеются, это - сбитый СУ-25 ВВС Армении на территории Армении и фиксация бомбовых ударов и беспилотников на той же территории - Вардениский район РА. При затяжных военных действиях вероятностьподобных военных акций возрастет в разы.

Правовые возможности для реализации окончательно удушающих военных ударов вооруженных сил Армении и России имеются. Этово первых 13 двусторонних соглашенийпо военно-техническому сотрудничеству, вот список основных:

Рассмотрим другие факторы против затяжной войны. Дело в том, что заранее запланированная турецко-азербайджанская военная компания не могла быть рассчитана на осенние и зимние месяцы. Для азербайджанской армии, пополненной боевиками такие условия мало приемлемы, особенно для боевиков. В таких условиях войскам угрожает деморализация и потеря боеспособности.

При затяжной войне существует серьезные риски для инфраструктурных транспортных коммуникаций, в том числе,с возможными долгосрочным отрезанием нефте- и газо-трубопроводов, поставляющие энергоносителив Турцию и Европу. Вынужденную блокирование функциональности азербайджанских нефте- и газо- трубопроводов армянская сторона может оправдать многими обвинительными заявлениями и в т. ч. с международными правовыми основаниями.

Возможные неповиновения или бунты наемников в самих войсках. Поскольку для боевиков военные действия представляются как внезапный удар на противника в течение 2-3 дней или максимум недели две, с решением поставленной задачи или отходом без решения, но никак не затяжной войны на всейлинии соприкосновения или фронта.

Внутреннее сопротивление и бойкот в самом Азербайджане - за проваленную и неудачную «победоносную» войну, которая каждый день приносит новые жертвы для азербайджанских семей. При такой ситуации властям придется давить и травить бунтовщиков, инакомыслящих и простых граждан которые не были замечены на стороне оппозиционеров. Угрожает «война на два фронта» - на внешнем и внутреннем фронте.

Процесс дополнится возможным сопротивлением может и бунтами против войны со стороны национальных меньшинств, которые всегда были пушечным мясом во время всех прежних войн, это – талыши, лезгины, аварцы, курды, цахуры, удины и др.. Для этих национальных меньшинств Азербайджан никогда не был страной для развития собственной культуры, языка, национальной идентичности и традиций. Обратных утверждений по подавлению их национального самосознания и идентичности можно привести сколько угодно. По сообщению СМИ такие акции сопротивления на военкоматах со стороны талышей в Ленкоране уже имели место.

Отрицательная неприятная оценка международных организаций в т. ч. Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта и др. лидирующих государств, оценивающих привлечение наемных боевиков как привлечение в конфликт международных террористов. Азербайджан превращается во фронт борьбы с террористами, и по определению премьера Пашиняна это дипломатическая победа Армении.

Не исключаются экономические санкции западных стран к Турции, поскольку РФ, Франция, США и Евросоюз и некоторые страны союзаедины в оценках.Президенты РФ Путин и Франции Макрон выявили единую осуждающую позицию особенно по вмешательству Турции и боевиков террористов. Лидеры трех стран минской группы заявили единую позицию по прекращению эскалации военных действий. Между тем Президент Трамп в преддверие выборовс большой вероятностью займет более жесткую позицию к Турции, с целью привлечения на свою сторону мощного армянского лобби и голоса армянской диаспоры. Санкции против Турции на фоне падающего курса турецкой лиры будет серьезным натиском на эту страну. Между тем на эти санкции президент Эрдоган отреагирует и будет вменяем.

При фактическом выкручивании рук и отстранении Турции, Азербайджан или вернее президент Алиев,по существу, не сможет вести не то, что затяжную, но краткосрочную войну, поскольку вся военная компания была построена на компонентах и механизмах турецкой военной машины.

Важным компонентом фактической блокировки эффективности военной машины Турции и Азербайджана это – эффективное перекрытие воздушного пространства Арцаха для авиации противника силами ПВО. Об этом свидетельствуют сбитые на шестой день военных действий (2-го октября) 5 военных самолета и 3 вертолета. Без авиации резко падает эффективность беспилотников, поскольку известна тактика их совместного применения. Блокировка авиации вместе с тандемом беспилотников, одновременно резко снижает также эффективность артиллерийских и ракетных установок разного калибра, поскольку не работает наведение целей.

Исходя из выше изложенного главный вопрос для всех – каковы временные рамки неудавшегося блицкрига Азербайджана- 10 или 20 или 30 дней (последний очевидно максимальный срок). Свыше этих сроков военная компания уже не вписывается в блицкриг и Азербайджан будет вынужден определится. Исходя из учета всех выше изложенных факторов, по нашим подсчетам, максимальный срок происходящих военных действий в интенсивном форматене может превысить 12 -14 дней. Далее придется установить перемирие и приостановку военных действий и притом без предусловий.

Ара Карянк к.э.н. доцент, Председатель общественной организации «Центр независимых финансово-экономических и деловых исследований «Логика»»