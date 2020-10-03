АрмИнфо.Армия обороны Арцаха представила имена сынов, отдавших свои жизни за Родину.
Так, согласно АО Арцаха, при отражении азербайджанской агрессии погибли:
Егоян Арсен Меружанович, род. 2001 г.
Степанян Левон Гамлетович, род. 2001 г.
Аракелян Эдгар Араикович, род. 2000 г.
Аракелян Ваге Аракелович, род. 2000 г.
Мкртчян Сарибек Оганесович, род. 2000 г.
Бабаян Сурен Арутюнович, род. 2000 г.
Микикян Гагик Смбатович, род. 2001 г.
Логян Артем Эдвардович, род. 2001 г.
Петросян Ваче Араратович, род. 1996 г.
Григорян Арсен Врежевич, род. 2001 г.
Мкртчян Арам Мгерович, род. 2002 г.
Гондян Гор Овсепович, род. 2000 г.
Галстян Ерем Ванушевич, род. 1979 г.
Ераносян Артур Дереникович, род. 1995 г.
Арзуманян Давид Владимирович, род. 1986 г.
Мартиросян Альберт Барегамович, род. 1995 г.
Саргсян Гарник Варданович, род. 1990 г.
Малхасян Гарник Лерникович, род. 1991 г.
Хачатрян Дереник Хачикович, род. 1996 г.
Вардазарян Ашот Юриевич, род. 1985 г.
Городнич Евгений Агберович, род. 1993 г.
Акопян Тарон Акопович, род. 1987 г.
Абраамян Аршак Араратович, род. 2002 г.
Манукян Максим Акопович, род. 2002 г.
Давоян Эдуард Арсенович, род. 2001 г.
Хачатрян Альберт Арменович, род. 1994 г.
Акопян Муш Мгерович, род. 1999 г.
Асланян Ван Арменович, род. 2001 г.
Степанян Ален Артушнвич, род. 2001 г.
Маргарян Эдгар Грачьяич, род. 2000 г.
Григорян Миша Меликович, род. 2001 г.
Гулян Давид Энгеловчи, род. 2002 г.
Казарян Арутюн Агаронович, род. 2001 г.
Мкртчян Арман Каренович, род. 2001 г.
Галстян Рустам Гагикович, род. 2001 г.
Галеян Мхитар Гарикович, род. 2000 г.
Бегларян Серж Арменович, 2000 г.
Акопкехвян Акоп Сергеевич, род. 2000 г.
Арутюнян Мигран Гагикович, род. 2001 г.
Мурадханян Григор Варужанович, род. 2001 г.
Еганян Микаэл Араратович, род. 2001 г.
Чиплиев Артем Гагикович, род. 2002 г.
Азатян Арман Вигенович, род. 2000 г.
Бахшиян Камо Сергеевич, род. 1988 г.
Карапетян Гор Каренович, род. 2001 г.
Арутюнян Армен Аршакович, род. 2001 г.
Манукян Гор Вигенович, род. 1991 г.
Багиян Джордж Альбертович, род. 1976 г.
Добровольцы: Мовсисян Слава Владимирович, род. 1978 г.
Аракелян Норайр Владимирович, род. 1960 г.
Оганесян Карен Степанович, род. 1997 г.
В списке имена 51 -ого военнослужащего, общее число погибших при отражении агрессии противника достигло 209 человек.