Суббота, 3 Октября 2020 16:32

АрмИнфо.Игнорируя последовательные призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества о незамедлительном установлении режима прекращении огня, Азербайджан совместно с Турцией продолжает широкомасштабные военные действия с целью силового решения карабахского конфликта. Об этом говорится в заявление МИД Армении по последним процессам в зоне нагорно-карабахского конфликта

В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что с этой целью задействован весь военный потенциал Азербайджана, подкрепленный военной поддержкой Турции, которая выражена также отправкой на поле сражения иностранных вооруженных террористов, переброшенных в Азербайджан из зон ближневосточных конфликтов.

"По всей территории Арцаха систематически и массово подвергаются нападению мирные поселения и гражданская инфраструктура, вследствие чего есть людские потери и разрушения.

Цель данных военных действий - лишить народ Арцаха его исторической родины путем массовых преступлений. Республика Армения, будучи гарантом безопасности народа Арцаха, будет предпринимать все необходимые шаги и меры с целью предотвращения этих массовых преступлений. Военно-политическое руководство Азербайджана заплатит высокую цену за совершение преступлений по отношению к армянам Арцаха, за внедрение террористов в регион и нарушение региональной безопасности", - подчеркнули в МИД Армении.