Суббота, 3 Октября 2020 15:07

АрмИнфо. Азербайджан применил РСЗО LAR-160 и кассетные снаряды против гражданского населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Фейсбук.

При этом он добавил, что бои идут по всему периметру линии соприкосновения, и выразил восхищение мобильностью армянских ВС, которые смогли быстро перестроиться и из обороны перейти в контрнаступление.