Суббота, 3 Октября 2020 15:06

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении сообщает, что информация о том, что в Ереване находятся двое азербайджанцев, не соответствует действительности.

Как сообщает пресс-служба СНБ, вчера сотрудники организации проверили информацию, поступившую от наших соотечественников о том, что в Ереване находятся двое азербайджанцев.

Как оказалось, двое иностранцев, которых заметили граждане Армении, оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана, и они никоим образом не связаны с Азербайджаном. Данные граждане приехали в Ереван в марте 2020 года и, по стечению обстоятельств, временно остались в Армении из-за пандемии коронавируса. Сейчас данные граждане работают грузчиками.

СНБ Армении призывает граждан страны проявлять бдительность и в случае обнаружения подозрительных лиц сообщать о них уполномоченным органам.