Суббота, 3 Октября 2020 15:04

АрмИнфо. Основной миссией стран-сопредседателей МГ ОБСЕ на данном этапе должно стать прекращение войны. Убежден, что, безусловно, необходимый, этап призывов и заявлений должен смениться более жесткими методами. Подобное мнение выразил АрмИнфо советник президента Республики Арцах по внешним отношениям Давид Бабаян.

"Евросоюзу следует применить в отношении Турции санкции. Более того, обеспечить снабжением Армению и Арцах. Мы просто не видим альтернативы. Призывы к террористу Эрдогану просто бессмысленны. И в том, что президент Турции скатился до подобного уровня есть и вина международного сообщества. Мир последовательно закрывал глаза на его античеловеческие, террористические выходки. Эрдоган и его друг Алиев

- люди одной категории. История уже знает подобных авантюристичных, неуравновешенных людей", - подчеркнул Бабаян.

По его прогнозам, трансформации в военно-политической ситуации на Кавказе направлены на уничтожение Армении и Арцаха. Однако, поставленных целей их авторы, по убеждению Бабаяна, безусловно, не достигнут. Однако геополитические последствие будут довольно жесткими и резкими. В частности, выдавливанию России сначала с Южного, а потом и с Северного Кавказа. Что приведет к ужасным последствиям.

После этого, по его оценкам, основной мишенью пантюркизма станет Иран. А регион превратится в арену периодических взрывов. После чего Европа окажется лицом к лицу с террористическим халифатом. В этом свете, Бабаян считает внешнее вмешательство в азербайджано-турецкие планы естественным и безальтернативным. Начиная с 07:10 утра 27 сентября, населенные пункты, а также воинские части Республики Арцах подверглись интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанской армии. После чего мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном и юго-восточном направлениях. На данный момент подразделения арцахской армии ведут бои, отражая атаки противника на юге и севере фронта.