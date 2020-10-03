Суббота, 3 Октября 2020 15:03

АрмИнфо. Учтивая предыдущий печальный опыт азербайджанских военных операций в Нагорном Карабахе, нет явных признаков того, что исход нынешней авантюры Баку окажется иным. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире <Вести FM>, сообщает Украина.ру.

В связи с этим, считает эксперт, возникает вопрос о возможной реакции России на появление турецких войск в зоне конфликта, вероятность которого возрастает пропорционально военным неуспехам Баку. <Пока что все операции в Карабахе заканчивались для азербайджанского руководства очень плохо. И в этом плане - я даже не знаю. Чтобы на постсоветском пространстве у нас под боком действовала армия далеко не дружественной нам Турции (все помнят о Сирии и Ливии) - ну, поглядим. В конце концов, решать будут президент, Совбез, Минобороны, начальник Генштаба. То, что они у нас люди серьезные - это к бабке не ходи>, - рассуждает Сатановский.

По его мнению, сейчас также крайне важно, чтобы российские власти не допустили выяснения отношений в тяжелой форме между представителями армянской и азербайджанской диаспор с превращением крупнейших мегаполисов страны в своеобразное поле боя.