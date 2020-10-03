Суббота, 3 Октября 2020 14:14

АрмИнфо. Совет национальной безопасности Грузии провел совещание в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, "на заседании обсуждалась серьезная ситуация, вызванная конфликтом, к сожалению, уже приведшая к человеческим жертвам, а обострение ситуации окажет серьезное негативное влияние на безопасность региона".

"Мы еще раз призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных участников принять все меры для прекращения насилия и возобновления диалога.

Добрососедские отношения Грузии связаны как с Азербайджаном, так и с Арменией. Наша задача - поддерживать и укреплять эти отношения. В Грузии мы всегда гордились мирным сосуществованием грузин и разных национальностей, в том числе азербайджанцев и армян, что является нашим общим достижением и требует большого предупреждения и совместной заботы.

Мы не должны позволять определенным деструктивным элементам, вне или внутри Грузии, бросать тень на нашу дружбу и исторический опыт в нынешних условиях кризиса между Азербайджаном и Арменией.

Учитывая все это, грузинская сторона подтверждает свою готовность содействовать урегулированию ситуации любым способом, в том числе, в случае необходимости, проведением встречи представителей сторон конфликта в Тбилиси", - говорится в заявлении СНБГ.

Также напоминается, что на протяжении многих лет грузинская сторона выполняла и продолжает выполнять свои международные обязательства, в том числе перед соседними странами - Азербайджаном и Арменией. В частности, транзитная функция Грузии является важным фактором для функционирования и развития экономики обеих стран. Что, естественно, также в интересах Грузии.

Указав на то, что даже сегодня в Грузии в режиме транзита гражданские грузовые перевозки осуществляются бесперебойно и безопасно в любом направлении, в том числе в Азербайджане и Армении, в СНБГ отметили, что интенсивность поставок высока, и эта цифра не изменилась с момента возобновления военного конфликта.

"Следует отметить, что с момента эскалации конфликта Грузия не вводила и не будет вводить никаких ограничений на гражданские перевозки. В то же время из-за продолжающихся боевых действий между Азербайджаном и Арменией правительство Грузии, как только началась эскалация, временно приостановило выдачу разрешений на перевозку военных грузов на своей территории по суше и по воздуху в обе страны. Об этом стороны были проинформированы.

В отношении любых других международных транзитных перевозок грузинская сторона полностью выполняет свои международные обязательства. Наш общий интерес - скорейшее прекращение военной конфронтации и восстановление мира в регионе", - говорится в заявлении СНБГ.

Стоит также заметить, что глава Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили на брифинге после заседания Совета национальной безопасности, посвященного обострению ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что информация о том, что через Грузию из Турции в Азербайджан перебрасываются сирийские военизированные формирования, является ложью.

<Я хочу прокомментировать дезинформацию, которая распространяется в социальных сетях, якобы из Турции через территорию Грузии в направлении Азербайджана перебрасываются сирийские незаконные вооруженные формирования: Я хочу отметить, что у этой информации нет никаких оснований. Это ложь, ее целью является эскалация и создание напряженности в Грузии и регионе в целом>, - сказал Лилуашвили.

По его словам, через эти же источники звучат призывы перекрыть автомобильную дорогу, ведущую в Азербайджан. При этом он указал, что авторы таких заявлений преследуют цель помешать <мирному сосуществованию в конкретных муниципалитетах> Грузии.

Лилуашвили добавил, что СГБ находится на связи с коллегами из Армении и Азербайджана и любые действия, направленные против безопасности Грузии и региона, будут пресекаться.