Суббота, 3 Октября 2020 13:37

АрмИнфо.Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к лидерам Армении и Азербайджана,

заявив, что готова организовать в Тбилиси площадку для проведения переговоров в любом формате по урегулированию карабахского конфликта.

"Я хочу обратиться к президентам и властям Армении и Азербайджана, чтобы как можно скорее восстановить между ними диалог и призвать их к деэскалации и прекращению огня. Мы готовы сделать эту страну, Тбилиси, местом, где будет возможно проведение любых переговоров. Мы готовы ко всему, чего пожелают стороны", - сказала Зурабишвили в субботу на брифинге после заседания Совета национальной безопасности, посвященного теме карабахского конфликта.

Президент обратилась также и к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, отметив, что их роль в урегулировании конфликта высока. Она также просит ЕС вмешаться в происходящее и посодействовать прекращению огня, так как все три страны на Кавказе являются участниками программы "Восточного партнерства". "Наша стабильность, мир в этом регионе представляют интерес для Евросоюза. Он должен использовать свои силы ради мира и деэскалации ситуации", - добавила глава государства.