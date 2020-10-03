Суббота, 3 Октября 2020 13:29

АрмИнфо.Общественный Совет Армении обратился к коренным народам Прикаспия и Юго-восточного Кавказа с призывом сбросить ненавистное турецкое иго. В нем говорится:

Дорогие братья,лезгины, талыши, аварцы, таты, удины, цахуры, ингилойцы, рутулы, шахдаги - представители всех автохтонных народов Прикаспия и юго-всточного Кавказа!

В этот исторический момент мы обращаемся к вам, нашим древним соседям именно как к братьям, потому что уверены, что всех нас, автохтонов этой земли, объединяют общая героическая история, общий опыт добрососедства, общие устремления и общий кодекс чести! Идущая сегодня война навязана Азербайджаном и Турцией - война не только с Арменией и Арцахом, хотя бремя ее несет армянский солдат и весь армянский народ! Это война государства-агрессора, созданного на землях коренных народов Прикаспия и Юго-всточного Кавказа, навязана всему региону и нацелена на абсолютное доминирование в нем Азербайджана и Турции! Страны с геноцидальной политикой, последовательно дискриминирующие, уничтожающие другие нации и национальные меньшинства на их исторической родине, узурпировавшие не только земли, но и историю, и культурное наследие практически всех своих соседей, не скрывают своих намерений.

Террористическая война против Арцаха и Армении, развязанная преступными властями Азербайджана и Турции - это не ваша война, более того, она направлена также против вас! Многие представители ваших народов вопреки своей воле, подчиняясь принуждению преступных властей, оказались в рядах террористов, воюющих против армян, отлично осознавая, что тем самым укрепляют унизительные цепи, десятилетиями удерживающие вас в рабстве в культурном, национальном, политическом и правовом отношениях.

Победоносная армянская армия, в свое время отстоявшая свободу и независимость Арцаха, и сегодня разрушила планы агрессора и гонит его в шею по всем фронтам. Мы не сомневаемся, что и в этот раз полная и безоговорочная победа - за нами!

Наша победа предоставляет исключительную возможность для всех автохтонов региона сбросить ненавистное турецкое иго. Мы призываем вас, наши братья лезгины, талыши, аварцы, таты, удины, цахуры, ингилойцы, рутулы, шахдаги - все, кому не безразлично будущее своих гордых народов, воспользоваться этим действительно историческим моментом! Он может стать началом новой, свободной, славной истории для ваших народов и продолжения нашей исторической дружбы!

Не оставайтесь в стороне! Поднимайтесь! Сбросьте ненавистное унизительное иго, длящееся десятилетия, ведущее только к трагедии и физическому исчезновению! Сложите оружие, не подчиняйтесь принуждению преступного человеконенавистнического режима!

Присоединяйтесь к борьбе с агрессором, угнетающим ваши народы и препятствующим воцарению мира и процветания в нашем прекрасном регионе! Пусть арцахцы, отстоявшие свою свободу, будут вам примером! Их сегодняшний бой может оказаться решающим и для вас!

Присоединяйтесь к справедливой борьбе армянских братьев!

Своей борьбой поддержите святое дело избавления народов нашего региона от силы, сеющей только бедствия.

Мы не сомневаемся, что всех нас ждет мирное и созидательное будущее! Да поможет нам Бог!

Победа за нами!