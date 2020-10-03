Суббота, 3 Октября 2020 13:28

АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян сообщил, что 6 октября после окончания очередного заседания состоится внеочередное заседание парламента. Об этом сообщает пресс-служба НС.

Мирзоян отметил, что в повестке заседания будут обсуждаться представленные правительством законопроекты. В частности, законопроект <О внесении имений и дополнений в Налоговый кодекс и законопроект <О внесении изменений и дополнений в Закон о Государственном бюджете Республики Армения на 2020 год>.

Оба законопроекта будут рассматриваться в первом и во втором чтении.