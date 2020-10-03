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АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян сообщил, что 6 октября после окончания очередного заседания состоится внеочередное заседание парламента. Об этом сообщает пресс-служба НС.
Мирзоян отметил, что в повестке заседания будут обсуждаться представленные правительством законопроекты. В частности, законопроект <О внесении имений и дополнений в Налоговый кодекс и законопроект <О внесении изменений и дополнений в Закон о Государственном бюджете Республики Армения на 2020 год>.
Оба законопроекта будут рассматриваться в первом и во втором чтении.
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|Арарат Мирзоян: 6 октября состоится внеочередное заседание парламента
|Степанакерт: Требования международного сообщества прекратить боевые действия цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций
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|МО Армении: Азербайджан перешел к уничтожению средствами дальнего действия гражданских инфраструктур, которые могут привести к экологической катастрофе
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