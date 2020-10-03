Суббота, 3 Октября 2020 13:17

АрмИнфо. Компания VivaCell-MTS установила для своих абонентов в Арцахе тариф на осуществление звонков в 0 драмов/мин. В частности, тариф 0 драмов/мин. будет действовать на входящие и исходящие звонки мобильной и фиксированной связи VivaCell-MTS и сетей Арцаха, а также отправку кротких SMS-сообщений. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Кроме того, тариф на звонки и SMS с сети VivaCell-MTS в сети Арцаха также составят 0 драмов/мин. О сроках действиях данных условий компания сообщит дополнительно. <Возможность применения указанных тарифов обусловлена объявлением в Арцахе бесплатных услуг сферы связи до 1 января до 2021 года>, - говорится в заявлении.