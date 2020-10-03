Суббота, 3 Октября 2020 13:00

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным, заместителем посла США в Армении Кристофером Смитом и послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно источнику, также глава ПА встретился с главой делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

В ходе встреч Марукян поднял вопросы, связанные с реакцией международного сообщества на развязанную Азербайджаном военную агрессию, роли Турции и использованием Баку иностранных наемников. Депутат особо подчеркнул, что у арцахского конфликта нет военного решения, и развязанную агрессию необходимо остановить всеми возможными способами.

Послы представили позицию своих стран и предпринимаемые усилия для скорейшего разрешения ситуации, как на национальном уровне, так и в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава делегации ЕС представила позицию ЕС и усилия организации по решенною данной ситуации.