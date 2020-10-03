Суббота, 3 Октября 2020 12:56

АрмИнфо. Азербайджан перешел к уничтожению средствами дальнего действия гражданских инфраструктур, которые могут вызвать экологическую катастрофу. Об этом на своей станице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны Армени и Арцрун Ованнисян.

Ранее он написал, что сегодня решается не только судьба всех нас, но и судьба региона.

Отметим, что с раннего утра в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются ожесточенные бои. Подразделения АО Арцаха уже уничтожили 3 единицы авиации противника.