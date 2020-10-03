Суббота, 3 Октября 2020 12:49

АрмИнфо. Правительство Грузии запретило выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности республики, главу МВД Вахтанга Гомелаури.

<Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию>, - уточнил он, передает ТАСС.

Это касается как сухопутных маршрутов, так и воздушных в направлении обеих стран. Как отметил Гомелаури, Баку и Ереван об этом уже проинформированы.