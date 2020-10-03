Суббота, 3 Октября 2020 12:39

АрмИнфо. Министерство здравоохранения сообщило, что банк крови будет работать сегодня и завтра с 09:00 до 15:00. Минздрав призвал всех, кто решил сдать кровь, приходить с паспортами.

Также Минздрав сообщил необходимые правила для сдачи крови. <В частности, лицо, решившее сдать кровь должно быть не моложе 18 лет, весить не менее 53 кг если вы женщина, и не менее 63 кг, если вы мужчина. Также врач измерит кровяное давление и если оно будет слишком высоким или слишком низким, то человек не может стать донором>,- отмечается в заявлении.

Более того, Минздрав опубликовал противопоказания к сдаче крови, в частности, кровь сдавать нельзя, если у человека есть - ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, если у человека когда либо был гепатит, сифилис, туберкулез. Более того, кровь противопоказано сдавать тем, у кого выявлен ряд заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной систем, злокачественные новообразования, болезни крови и др.

Помимо постоянных противопоказаний, исключение переливания крови основано на лицах, принадлежащих к следующим группам риска: гомосексуалисты, проститутки, лица, заключенные в тюрьмах, пациенты с вирусным гепатитом, ВИЧ / СПИДом, члены семей ВИЧ-инфицированных.

<Сроком на 6 месяцев нельзя сдавать кровь лицам пережившим переливание крови, сделавшим новую татуировку, пережившим операцию, в том числе аборт, выехавшим из Армении, сроком более 1 месяца, в эпицентр вирусов. Более года кровь нельзя сдавать беременным и недавно родившим женщинам. В случае аллергии кровь нельзя сдавать 2 месяца и 1 месяц нельзя сдавать кровь людям, заболевшим простудой, чья температура поднялась до 37 градусов. Также кровь нельзя сдавать лицам, которые недавно сделали прививку, и выпили алкогольные напитки>,- подчеркивается в заявлении.

Если человек соответствует всем вышеуказанным показателям, то в день сдачи крови он не должен есть жирную, копченую, жареную, острую еду, можно пить только кофе или чай. За 24 часа до сдачи крови нельзя выпивать алкогольные напитки.