Суббота, 3 Октября 2020 12:21

АрмИнфо. По данным на 11:00 3 октября, в Армении выявлено 543 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 51.925 случаев коронавируса, выздоровели 44.583 человека, скончались 972. Было зафиксировано также 302 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний - плюс один за прошедшие сутки. На данный момент фактическое лечение получают 6.068 пациентов.

Отметим, что прошедшей ночью от коронавируса в возрасте 50 лет скончался армянский историк, заведующий кафедрой истории Армении истфака Ереванского госуниверситета, доктор исторических наук Артак Мовсисян.