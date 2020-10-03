Суббота, 3 Октября 2020 12:17

АрмИнфо. <Армения - последнее препятствие на пути Турции в ее экспансии на север и восток>, - заявил FRANCE 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он указал на недавние свидетельства турецкой агрессии в Средиземном море в отношении Греции и причастность к Сирии и Ираку. <У Турции есть четкая цель восстановления Турецкой империи. Не удивляйтесь, если эта политика преуспеет здесь, не удивляйтесь, если они попытаются включить в свою империю не только греческие острова, но и расшириться в континентальную Европу. Если Турции это удастся, ждите их опять в Вене>, заявил он.

<Турция продолжает преследовать свою экспансионистскую деятельность и свою цель - <геноцид армян>.