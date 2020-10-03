Суббота, 3 Октября 2020 11:55

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что у России объективно более высокая роль в процессе урегулирования карабахского конфликта, чем у других посредников.

"Россия вместе с Соединенными Штатами Америки и Францией является одной из стран- посредников. В процессе есть достаточно высокий уровень координации. Конечно, Россия имеет особое положение, потому что она является соседней страной Азербайджана в регионе, у нее нет государственной границы с Арменией. Россия - это страна, которая имеет хорошие исторические отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому их [российской стороны] роль и возможности для посредничества по объективным причинам, конечно, более высоки, чем у тех, кто расположен вдалеке от региона и, возможно, не имеет полного представления о том, что здесь происходит за последнее десятилетие",

- сказал Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera, опубликованном в субботу, передает ТАСС.