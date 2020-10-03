Суббота, 3 Октября 2020 11:47

АрмИнфо. Посольство Армении в РФ обратилось к соотечественникам с просьбой воздержаться от организации или участия в частных благотворительных инициативах по поддержке населения Арцаха.

"Дорогие соотечественники, друзья,

убедительно просим вас воздержаться от организации или участия в частных благотворительных инициативах по поддержке населения Арцаха. Хотим ещё раз заявить, что уже собрано большое количество необходимых средств и товаров.

Друзья,

Мы выражаем нашу искреннюю благодарность всем гражданам, которые не смогли оставаться безучастным к происходящему и предложили свою помощь.

Должны также заметить, что в данный момент различные частные сборы, которые продолжаются в сети, не помогают решению существующих вопросов, часто повторяют уже организованные и скоординированные действия.

Наши ежедневные координационные встречи (в 11:00-12:00) проходят с целью правильно направлять наши усилия и сделать нашу всеобщую работу более продуктивной.

Актуальную информацию по вышеуказанным вопросам просим уточнить исключительно у нас: тел.: + 7(966) 118 - 89-84.; +7 (964) 505-87-59).

P.S. Ни в коем случае не приобретайте лекарства, или же различные вещи по непроверенным, потерявшим актуальность спискам", - говорится в сообщении посольства РА в РФ.