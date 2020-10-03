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 Суббота, 3 Октября 2020 11:36
Александр Аванесов

Архиепископ Арцахской епархии ААЦ призвал армянство к сплочению и поддержке Арцаха

Архиепископ Арцахской епархии ААЦ призвал армянство к сплочению и поддержке Арцаха

АрмИнфо. Сегодня действительно идет жестокая война, война не на жизнь, а на смерть, борьба за выживание. Об этом 3 октября в своем обращении к армянству заявил предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян.

"Обращаюсь ко всему армянству сплотиться и поддержать Арцах и нашу армию.  Несколько минут назад президент Арцаха Араик Арутюнян отправился на передовую, чтобы возглавить и воодушевить наших защитников Родины. Сегодня действительно идет жестокая война, война не на жизнь, а на смерть, борьба за выживание. Вы знаете, что мы никогда не начинали войну, никогда не нарушали перемирие, но каждый раз против нас коварно начинают воевать.  Каждый человек, каждый народ имеет право защищать свою жизнь, защищаться. Сегодня мы вынуждены вести нашу борьбу за выживание, сражаться во имя жизни и во имя мира. 

Сейчас я хочу, чтобы все вы с глубокой верой, мужественно стали одним кулаком, одной мыслью, одной волей и всем содействовали нашей армии и арцахскому армянству", - отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что "мы здесь, мы знаем, что за спиной - Мать Армения". "Мы, как гора Масис, должны быть непоколебимы. Сегодня в 18: 00 прошу всех армян мира tдиной молитвой присоединиться в поддержку нашей армии. И мы все молимся за наш успех, победу и мир. Так что мы ждем всех молитв и вашей поддержки.  Будьте крепки, будьте тверды, наше дело справедливо, Бог всегда бывает на стороне праведных. Господь благословит все армянство и нашу армию", - подчеркнул Паргев Мартиросян.

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