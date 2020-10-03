Суббота, 3 Октября 2020 11:34

АрмИнфо. Сегодня решается не только судьба всех нас, но судьба региона. Об этом написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Ранее он сообщил, что согласно разведданным, потери азербайджанской стороны в живой силе превысили 3 тысячи. "Большая часть тел находится в нейтральной зоне и не предпринимаются никакие практические шаги, чтобы их оттуда вывезти", - отметил Ованнисян.

Отметим, что с раннего утра в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются ожесточенные бои. Меж тем накануне, сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны незамедлительно прекратить боевые действия и позволить МККК и ОБСЕ содействовать эвакуации тел погибших.