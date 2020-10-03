Суббота, 3 Октября 2020 11:33

АрмИнфо. Посольство США в Армении, в контексте продолжающихся боевых действий в Нагорном Карабахе, выступило с новым заявлением, в котором рекомендовало гражданам США воздержаться от путешествий, не представляющих особой важности.

В заявлении посольства США отмечается, что сотрудникам дипломатического представительства и членам их семей предписано не выезжать за пределы Еревана.

"Гражданам США рекомендовано избегать поездок на юг, к востоку от озера Севан и северу от национального парка Дилижан, по дорогам М4 и М16 в сторону Тавуша и Грузии. Не ездить в Нагорный Карабах.

Посольство США призывает граждан США следить за местными новостями. Посольство США будет продолжать следить за ситуацией в области безопасности и предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости", - говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство также призывает избегать скоплений людей и митингов, а также информировать друзей и родных о своей безопасности.