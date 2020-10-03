Суббота, 3 Октября 2020 11:30

АрмИнфо. "Сегодня решается наше будущее, наше право жить на этой земле", - заявил президент Арцаха Араик Арутюнян, обращаясь к военнослужащим, направляющимся на передовую.

По словам президента, сегодня необходимо осознать важность момента. "От каждого зависит, будем ли мы быть, как нация, как страна. Мы победим, мы пережили и более тяжелый период в 1990-х годах, когда большая часть территории Арцаха была оккупирована, но в итоге мы победили", - отметил глава арцахского государства.

Он подчеркнул, что сегодня и международное сообщество объединилось, осознавая то зло, которое пришло в регион. "Это общемировая опасность", - констатировал Араик Арутюнян.