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 Суббота, 3 Октября 2020 11:30

Президент Арцаха: Сегодня решается наше будущее, наше право жить на этой земле

Президент Арцаха: Сегодня решается наше будущее, наше право жить на этой земле

АрмИнфо. "Сегодня решается наше будущее, наше право жить на этой земле", - заявил президент Арцаха Араик Арутюнян, обращаясь к военнослужащим, направляющимся на передовую.

По словам президента, сегодня необходимо осознать важность момента. "От каждого зависит, будем ли мы быть, как нация, как страна. Мы победим, мы пережили и более тяжелый период в 1990-х годах, когда большая часть территории Арцаха была оккупирована, но в итоге мы победили", - отметил глава арцахского государства.

Он подчеркнул, что сегодня и международное сообщество объединилось, осознавая то зло, которое пришло в регион.  "Это общемировая опасность", - констатировал Араик Арутюнян. 

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