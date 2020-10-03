Суббота, 3 Октября 2020 11:27

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с главой МИД и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо представил собеседнику сложившуюся в результате азербайджанской агрессии ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Он добавил, что эта агрессия, сопровождается преднамеренным обстрелом гражданского населения и инфраструктуры Армении и Арцаха с применением тяжелой артиллерии и военной авиации со стороны Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян выразил глубокую озабоченность в связи с непосредственным участием в боевых действиях Турции и спонсируемых ею иностранных вооруженных террористов.

Обе стороны подчеркнули необходимость осуществления шагов, направленных на незамедлительное прекращение боевых действий.