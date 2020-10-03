Суббота, 3 Октября 2020 10:01

АрмИнфо. Подразделения Армии обороны Арцаха с утра 3 октября сбили 2 самолета противника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.

"Еще два самолета поражены 10 минут назад. Упорные бои продолжаются", - написал представитель МО. Он добавил, что противник

бросил в бой новые силы. "Наши оказывают героическое сопротивление",

- отметил представитель МО РА.

В свою очередь, пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook отметила, что на южном и северном направлениях фронта идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив на этих направлениях большие силы, начал атаку. Армянские части пресекают продвижение врага, нанося ему большие потери.