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 Суббота, 3 Октября 2020 10:01
Александр Аванесов

Подразделения  АО Арцаха сбили еще 2  вражеских самолетов

Подразделения  АО Арцаха сбили еще 2  вражеских самолетов

АрмИнфо. Подразделения Армии обороны Арцаха с утра 3 октября сбили 2 самолета противника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.

"Еще два самолета поражены 10 минут назад. Упорные бои продолжаются", - написал представитель МО. Он добавил, что противник

бросил в бой новые силы. "Наши оказывают героическое сопротивление",

- отметил представитель МО РА.

В свою очередь, пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице  в   Facebook отметила, что   на южном и северном направлениях фронта идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив  на этих  направлениях большие силы, начал атаку.   Армянские части пресекают  продвижение врага, нанося ему большие потери. 

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