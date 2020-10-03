Суббота, 3 Октября 2020 09:59

АрмИнфо. Раскрыт механизм отправки наемников из Сирии, поддерживаемых Турцией, в Нагорный Карабах. Источник в сирийском Идлибе на границе с Турцией рассказал о нем "Новой газете".

По словам собеседника, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады "Хамзат", которая воюет в составе Свободной сирийской армии (ССА).

Добровольцев регистрируют в поселке Африн, Идлиб. При этом принимают как военных, так и гражданских лиц. Их собирают группами по 300 человек и отправляют в турецкий приграничный городок Киллис, где выдают "неприметную штатскую одежду". Из Турции наемники едут в аэропорт Газиантеп, откуда вылетают в Баку с пересадкой в Стамбуле. Отмечается, что полет проходит через воздушное пространство Грузии.

Также источник добавил, что в Азербайджан для защиты газо- и нефтепроводов отправили от 700 до одной тысячи боевиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

1 октября CNN сообщал, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. По информации издания, добровольцы из протурецкой "Сирийской национальной армии" собираются у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки к зоне конфликта.