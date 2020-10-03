Суббота, 3 Октября 2020 00:26

АрмИнфо. Первые огонь должны прекратить инициаторы этой агрессии — именно Азербайджан вместе с союзником Турцией и вместе с их привлечёнными террористам, заявил сегодня министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, говоря об условиях, необходимых для прекращения огня.

«После того, как прекращение огня будет установлено, надо перейти к диалогу. Сейчас говорить о каких-то конкретных вещах, когда говорит артиллерия и не замолкают пушки, преждевременно. Я думаю, что не должно быть никаких предварительных условий, особенно со стороны Азербайджана, для остановки боевых действий. Они как инциаторы этой войны должны одуматься, прислушаться к призывам президента России, США, Франции, призыву членов Совета безопасности ООН и других международных структур и должны остановиться.

В принципе всё международное сообщество выступает за прекращение кровопролития и переходу обсуждения в мирное русло, и только Азербайджан и Турция противятся этому и они стали в этом роде странами-изгоями», - отметил Маилян.