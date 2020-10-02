Пятница, 2 Октября 2020 22:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Как передает пресс-служба правительства, собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, ход боевых действий. Премьер поблагодарил Францию за принципиальную и конструктивную позицию о недопустимости развязывания войны. Стороны посчитали недопустимым участие иностранных боевиков-террористов в боевых действиях.

Президент Франции подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и возобновления мирного процесса в соответствии с заявлением президентов стран- сопредседателей Минской группы от 1 октября.

Премьер-министр Армении счел недопустимым проникновение в регион спонсируемых Турцией террористов, подчеркнув, что восстановление региональной безопасности невозможно без этих дестабилизирующих сил. В контексте установления мира Никол Пашинян отметил тесное сотрудничество сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их стран.