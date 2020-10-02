АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 2 октября встретился с Чрезвычайным и ПолномочнымПослом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.
В ходе встречи, как передает пресс-служба президента РА, была затронута ситуация в регионе и армяно-российские двусторонниеотношения. Собеседники выразили озабоченность по поводу напряженной ситуации на границе с Арменией, в зоне карабахского конфликта, и подчеркнули необходимость немедленного решения. Подчеркивалась также важность совместного заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ - президентов России, Франции и США.