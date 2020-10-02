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 Пятница, 2 Октября 2020 22:00

Депутаты Европарламента подняли вопрос о санкциях против Азербайджана

Депутаты Европарламента подняли вопрос о санкциях против Азербайджана

АрмИнфо. По инициативе члена Европейского парламента Стелиоса Кимпуропулоса 24 депутата Европарламента направили президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю письменный запрос об агрессии Азербайджана против Арцаха.

В частности, евродепутаты спрашивают, собирается ли ЕС ввести санкции в отношении Азербайджана и какие шаги собирается предпринять Совет ЕС, чтобы оказать давление на руководство Азербайджана с целью прекращения боевых действий и вывода войск из Арцаха.

Комментируя письменный запрос депутатов Европарламента, глава европейского офиса <Ай дата> Гаспар Карапетян заявил, что этот письменный запрос - лишь одна из многих инициатив членов Европарламента.  Почти все в Европейском парламенте понимают, кто развязал эту войну.  за исключением буквально двух депутатов, которые по разным причинам известны своей проазербайджанской позицией. Поэтому никаких заявлений в поддержку Азербайджана в Европарламенте сделано не было.

В заключение Карапетян отметил, что европейский офис <Ай дата>, его комитеты в Брюсселе и в различных европейских столицах, продолжают

активно повышать осведомленность политиков по поводу агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха.

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