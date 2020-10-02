Пятница, 2 Октября 2020 21:59

АрмИнфо. Министерство чрезвычайных ситуаций Армении представило правила поведения в случае

объявления "Воздушной тревоги". Глава управления Гражданской защиты полковник Эдан Снгрян на брифинге 2 октября отметил, что пока причин для "Воздушной тревоги" нет, но если она будет, то МЧС непременно проинформирует граждан.

В частности, как отметил полковник, во время воздушной тревоги будет включаться сирена и параллельно начнут поступать смс с предупредительным текстом. Кроме того, посредством СМИ будут предоставляться оперативная информация. Если находитесь дома, то следует отключить газ, электричество и воду, взять с собой предметы первой необходимости, документы, воду, определенное количество продуктов и по самому короткому пути отправятся в убежище. Если находитесь в транспортных средствах, то должны дождаться его остановки, найти самые безопасные места, где можно укрыться. Что же касается промышленных объектов, где есть оборудование высокого давления и технологические линии, которые невозможно остановить сразу, необходимо привести их в безопасное состояние и немедленно спрятаться в убежищах. Убежищами могут служить подземные переходы, метро, подвалы, парковки и т.д.