Пятница, 2 Октября 2020 21:22

АрмИнфо. Москва вновь выразилаготовность предоставить площадку для встречи глава МИД Армении иАзербайджана при посредничестве МГ ОБСЕ. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

<Россия готова предоставить московскую площадку для проведения встречи министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе>, - отметил Лукашевич.

Накануне, пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян на брифинге отметила, что Еревану пока не известно о каких-либо предложениях по организации встречи.