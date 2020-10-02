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 Пятница, 2 Октября 2020 21:22
Марианна Мкртчян

Москва вновь выразила готовность предоставить площадку для встречиглава МИД Армении и Азербайджана при посредничестве МГ ОБСЕ

Москва вновь выразила готовность предоставить площадку для встречиглава МИД Армении и Азербайджана при посредничестве МГ ОБСЕ

АрмИнфо. Москва вновь выразилаготовность предоставить площадку для встречи глава МИД Армении иАзербайджана при посредничестве МГ ОБСЕ. Об этом сообщил постоянный представитель РФ  при ОБСЕ Александр Лукашевич.

<Россия готова предоставить московскую площадку для проведения встречи министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана,  а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе>, - отметил Лукашевич.

Накануне, пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян на брифинге отметила, что Еревану пока не известно о каких-либо предложениях по организации встречи. 

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