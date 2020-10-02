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 Пятница, 2 Октября 2020 20:46

Омбудсмен Армении: Использование кассетных боеприпасов запрещено международными конвенциями

Омбудсмен Армении: Использование кассетных боеприпасов запрещено международными конвенциями

АрмИнфо. Сегодня Азербайджан дважды обстреливал ракетами город Гадрут в Арцахе из системы залпового огня <Смерч>.  В результате обстрела кассетными боеприпасами пострадали мирные жители. Об этом свидетельствуют все официальные публикации в СМИ, а также информация, полученная от гражданского населения Арцаха и отдельные обращения к Защитнику прав человека, говорится в заявлении  Омбудсмена.

Атаки кассетными боеприпасами являются недопустимой военной агрессией против мирного населения Арцаха. И Женевские конвенции, и Конвенция ООН по кассетным боеприпасам четко ограничивают право выбора методов и средств ведения войны, не позволяя применять столь опасное оружие. Международно-правовые документы и обычное международное гуманитарное право запрещает использование кассетных боеприпасов , считая их бесчеловечными. Это оружие имеет неизбирательное действие, подвергая опасности жизнь и здоровье мирных

жителей, причиняя дополнительный ущерб и страдания.  Защитник прав человека обращается к заинтересованным международным организациям, ко всем международным правозащитным организациям с призывом отреагировать, сделать четкие и недвусмысленные призывы положить конец такому агрессивному и бесчеловечному поведению азербайджанской стороны.  <Применение такого оружия уже переходит все красные границы и может привести к непредсказуемым последствиям>, - говорится в заявлении Омбудсмена. 

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