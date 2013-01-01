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|Читать больше
|Франция призывает к немедленному прекращению боевых действий
|МГ ОБСЕ: Участие в эскалации насилия в Карабахе внешних сил подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе
|Президент Армении и посол России обсудили ситуацию в Карабахе
|Депутаты Европарламента подняли вопрос о санкциях против Азербайджана
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|Читать больше
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