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 Пятница, 2 Октября 2020 20:20

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта

АрмИнфо. Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Черновицкой области, где он в пятницу находится с рабочим визитом. Передает ТАСС.

Зеленский также заявил, что Киев призывает конфликтующие стороны - Армению и Азербайджан - к диалогу с целью деэскалации конфликта. В то же время он уточнил, что в последние два года между Киевом и Баку сложились "очень серьезные, крепкие" отношения, и что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Ранее депутат Верховной рады, член президентской фракции "Слуга народа" Людмила Марченко заявила в эфире этого телеканала, что Киев якобы готов поддерживать Азербайджан "на разных площадках". По ее словам, речь идет как о гуманитарной поддержке, так и военной. Между тем в пятницу партия выступила с заявлением, что высказывания Марченко не являются официальной позицией ни фракции, ни Украины. <Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон>, - отреагировал на это заявление Марченко министр внутренних дел Арсен Аваков.  "Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - написал он в своем мокроблоге в Twitter.

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