Пятница, 2 Октября 2020 20:20

АрмИнфо. Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Черновицкой области, где он в пятницу находится с рабочим визитом. Передает ТАСС.

Зеленский также заявил, что Киев призывает конфликтующие стороны - Армению и Азербайджан - к диалогу с целью деэскалации конфликта. В то же время он уточнил, что в последние два года между Киевом и Баку сложились "очень серьезные, крепкие" отношения, и что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Ранее депутат Верховной рады, член президентской фракции "Слуга народа" Людмила Марченко заявила в эфире этого телеканала, что Киев якобы готов поддерживать Азербайджан "на разных площадках". По ее словам, речь идет как о гуманитарной поддержке, так и военной. Между тем в пятницу партия выступила с заявлением, что высказывания Марченко не являются официальной позицией ни фракции, ни Украины. <Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон>, - отреагировал на это заявление Марченко министр внутренних дел Арсен Аваков. "Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - написал он в своем мокроблоге в Twitter.