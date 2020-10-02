Пятница, 2 Октября 2020 20:15

АрмИнфо. Совместное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США – является важным положительным сигналом. Об этом написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела по связям Русской православной церкви с общественностью и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Заявление лидеров России, США и Франции по обострению ситуации в Нагорном Карабахе является важным положительным сигналом. Искренне надеюсь, что их призыв немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры будет услышан", - написал Легойда.

По его словам, отрадно видеть объединение усилий лидеров трех держав в защиту мира, несмотря на разномыслия по многим политическим вопросам.Владимир Легойда выразил надежду, что призыв к прекращению огня и возобновлению переговоров будет услышан сторонами.