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 Пятница, 2 Октября 2020 19:28

Группа Сенаторов США призвала Госдеп приостановить помощь Азербайджану и Турции

Группа Сенаторов США призвала Госдеп приостановить помощь Азербайджану и Турции

АрмИнфо.   Армянская Ассамблея Америки (ААА) поблагодарила сенатора Боба Менендеза (штат Нью-Джерси), который возглавил инициативу направить письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором содержится призыв приостановить помощь Азербайджану и Турции.

В письме содержится призыв приостановить помощь, направляемую для <обеспечения безопасности> Азербайджану и приостановить продажу и поставки военной техники в Турцию.  <Соединенные Штаты, Совет Безопасности ООН, ЕС, Организация американских государств, канцлер Германии и президент Франции и многие другие призвали к немедленному прекращению боевых действий, но президент Азербайджана Алиев и президент Турции Эрдоган продолжают военную кампанию против армянского народа>, - сказал исполнительный директор ААА Брайан Ардуни. По его словам, раздел 907 Закона о поддержке свободы должен, как минимум, выполняться в полной мере. Призываем Администрацию к решительным действиям.  На карту поставлены жизни людей>.

В письме группы сенаторов говорится, что "Учитывая возможность разрастания конфликта до масштабов, могущих охватить другие регионы и вовлечь других внешних игроков, крайне важно, чтобы США использовать свои дипломатические рычаги для немедленного прекращения огня >.

Подписано лидером меньшинства сенатора Чарльзом Шумером (штат Нью-Йорк), а также сенаторами Кори Букером (штат Нью-Джерси), Бобом Кейси-младшим (D-PA), Дик Дурбин (D-IL), Эд Марки (D-MA), Гэри Питерсом (D-MI), Джеком Ридом (D-RI), Дебби Стабеноу (D-MI), Элизабет Уоррен (D -MA), Шелдоном Уайтхаус (D-RI) и Крис Ван Холлен (D-MD), в письме также частично говорилось, что <безоговорочная поддержка Турцией действий Азербайджана грозит значительной эскалацией конфликта и является  еще одним тревожным примером агрессивного поведения Турции за пределами ее границ>.

В письме Государственному секретарю предлагается <оживить> Минскую группу> и предложить провести встречу, подобную мирным переговорам в

Ки-Уэст в 2001 году; немедленно <приостановить всякую помощь в области безопасности Азербайджану, ссылаясь на его агрессию и

нарушения прав человека; убедить Турцию немедленно вывести свои силы или немедленно приостановить все продажи и поставки военной техники в Баку; и используя рычаги воздействия Госдепа, как можно скорее вернуть стороны за стол переговоров. 

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