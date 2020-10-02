Пятница, 2 Октября 2020 18:51

АрмИнфо. Евросоюз окажет гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему вследствие эскалации нагорно-карабахского конфликта.

Так, согласно сообщению ЕС, поступившем в АрмИнфо, после начала боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, ЕС объявляет о выделении чрезвычайной гуманитарной помощи всему гражданскому населению, пострадавшему от конфликта, по обе стороны от линии соприкосновения.

Отмечается, что финансирование будет направлено на предоставление нескольким тысячам человек неотложной помощи, в включая медпомощи, медицинского оборудования, продуктовых наборов и др.

"Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта уже унесли жизни мирных жителей. Необходимо уважать международное гуманитарное право и обеспечивать защиту гражданской жизни и инфраструктуры. ЕС солидарен со всеми людьми, пострадавшими от насилия, и готов предоставить дальнейшую гуманитарную поддержку, если человеческие страдания продолжатся. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий", - отметил Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Первоначальное финансирование в размере 500 000 евро поможет гуманитарным партнерам ЕС, таким как Международный комитет Красного Креста, оказать немедленную помощь пострадавшим в результате боевых действий. Все гуманитарное финансирование ЕС предоставляется в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости и направляется через международные организации, агентства ООН и НПО.