Пятница, 2 Октября 2020 18:45

АрмИнфо. Вооруженные силы 2 октября в районе 13:40 азербайджанские умышленным образом нанесли мощные и целевые удары по объектам и инфраструктурам гражданского назначения столицы Республики Арцах Степанакерта.

Как говорится в заявлении офиса защитника прав человека Арцаха, в частности, Азербайджан нацелился на здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха, которая осуществляет спасательную и гуманитарную деятельность.

<По предварительным данным, в результате преднамеренного и целевого обстрела есть раненые гражданские лица, также причинён крупномасштабный материальный ущерб. Данные уточняются. Нацеливание на людей, осуществляющих гуманитарные функции и на государственные учреждения, очередной раз свидетельствует о том, что Азербайджан ведёт военные действия, грубым образом нарушая нормы международного гуманитарного права, в том числе осуществляя тягчайшие военные преступления.

До этого, Азербайджан применил кассетные ракеты - реактивные системы залпового огня "Смерч" на объектах гражданского назначения в Гадруте, в результате чего были ранены три человека. Это не первый случай применения кассетного оружия против объектов гражданского назначения в эти дни, что также является грубейшим нарушением международного гуманитарного права.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян решительно осуждает военные преступления, совершаемые Азербайджаном каждый день с 27 сентября, включая нынешнее нападение на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Омбудсмен призывает международное сообщество и правозащитные организации дать чёткую оценку действиям Азербайджана, защищая права народа Республики Арцах. Международное сообщество несёт прямую ответственность за последствия осуществляемых преступлений, а дискриминация и игнорирование населения Арцаха, обусловленная политическим статусом республики, должна быть исключена>, - отмечается в заявлении офиса Омбудсмена Арцаха.