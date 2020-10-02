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 Пятница, 2 Октября 2020 18:09
Марианна Мкртчян

МВД Грузии: неизвестные повредили интернет-кабели ведущие в Армению

МВД Грузии: неизвестные повредили интернет-кабели ведущие в Армению

АрмИнфо.  В Квемо Картли, в Марнеули и Дманиси неустановленные лица перерезали оптоволоконные кабели, обеспечивающие доступ в Интернет Республике Армения, а также местному населению. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Как сообщает министерство, управление полиции Квемо Картли начало <расследование повреждения оптоволоконных кабелей международного значения> в Дманисском и Марнеульском районах.

<В обоих случаях соответствующие службы отреагировали быстро. К этому времени проблема устранена, и интернет работает бесперебойно>, - указало ведомство.

В Дманиси по версии следствия: ночью 29 сентября неизвестный повредил оптоволоконный кабель принадлежащий компании Fiber-optic Telecommunication Network Ltd. Кабель проходил под землей и поврежден в месте, где установлен указательный столб. Место происшествия - окрестности села Орозмани в Дманиси;

Перерезан волоконно-оптический кабель международного значения, идущий из Черного моря, соединяющих Европу и Азию, проходящих в направлении Поти- Тбилиси-Болниси-Дманиси-Армения.

Об этом в полицию сообщил представитель компании 30 сентября 2020 года, примерно через 3 часа после повреждения.

В Дманисском районном отделении ведется расследование по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Грузии.

В Марнеули [приграничное село Садахло] -  по версии следствия:

28 сентября в компанию Silknet поступило сообщение о повреждении оптоволоконного кабеля компании в селе Садахло.

Прибыв на место происшествия, представители компании увидели, что оптоволоконный кабель, проходящий через водный канал, был перерезан.

Этот кабель обеспечивает доступ в Интернет местному населению, а также Республике Армения.

В настоящее время проводится расследование по статье 187 части 1 Уголовного кодекса Грузии, передает Netgazeti.

"Департамент полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел Грузии активно расследует повреждения волоконно-оптических кабелей международного значения в Дманисском и Марнеульском районах. Также интенсивно проводятся оперативно-розыскные работы по выявлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", - говорится в заявлении МВД Грузии.

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