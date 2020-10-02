Пятница, 2 Октября 2020 18:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадскому изданию The Globe and Mail призвал западные страны пересмотреть оружейные сделки с Турцией.

Пашинян, в частности, заявил, что Армения и Азербайджан находятся на грани полномасштабной войны из-за ситуации в Нагорном Карабахе, отметив, что его страна находится на <цивилизационном фронте> и что страны, которые находятся в союзе с Турцией, будучи членами организации НАТО, такие как Канада, теперь должны решить, на чьей они стороне.

По словам Пашиняна, Турция поддерживает попытку Азербайджана путем широкомасштабных военных действий вернуть себе Нагорный Карабах - преимущественно населенный армянами регион, находившийся под контролем местных этнических армянских сил со времен кровавой войны в начале 1990-х годов. Премьер-министр заявил, что Турция направила сирийских наемников в помощь азербайджанской стороне, что подтвердили Россия и Франция. Пашинян добавил, что турецкая авиация также атаковала армянские позиции.

<Турецкие вооруженные силы принимают непосредственное участие в боевых действиях. Союзники Турции по НАТО должны объяснить, почему самолеты F-16 обстреливают города и села в Нагорном Карабахе, убивая мирных жителей. В четверг офис президента Франции Эманюэля Макрона сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, оба из которых <разделяют озабоченность по поводу отправки Турцией сирийских наемников в Нагорный Карабах>,- заявил Пашинян.

Премьер призвал западные страны пересмотреть оружейные сделки с Турцией, сославшись, как пример, на сообщение того же издания The

Globe о том, что Азербайджан, в ходе недавних военных действий, использовал системы визуализации и обнаружения цели, произведенных канадской компанией L3Harris Wescam и проданные именно Турции.

Он подчеркнул, что роль Турции в противостоянии между Арменией и Азербайджаном следует рассматривать в контексте ее вовлечения в сирийский и ливийский конфликты, а также ее <агрессивной> позиции в отношении Греции и Кипра из-за границ в Средиземном море.

Пашинян заявил, что его правительство находится в постоянном контакте с Россией, добавив, что поведение Турции создает проблемы для всего международного сообщества.

В четверг Франция, Россия и США выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны немедленно, добросовестно и без предварительных условий возобновить режим прекращения огня, чтобы немедленно возобновить предметные переговоры. Однако призыв к восстановлению режима прекращения огня был отклонен президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Армении отметил, что приветствует призыв к прекращению огня и осуждает отказ Турции. <Террористы, привезенные из Ближнего Востока, сражаются на стороне Азербайджана под эгидой Турции. Как можно в сложившихся условиях предлагать оставить народ Нагорного Карабаха беззащитным перед террористами и экстремистами? Прекращение огня может быть установлено только в случае, если Турции будет устранена с Южного Кавказа>,- подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Армении охарактеризовал Эрдогана как лидера, мечтающего восстановить Османскую империю, которая уничтожила все свое армянское население путем массовых убийств и депортаций во время Первой мировой войны. <Прошло сто лет, и Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить Геноцид армян>, - заключил Никол Пашинян.