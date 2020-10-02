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 Пятница, 2 Октября 2020 18:04

Турецкая лира обвалилась на фоне вмешательства страны в карабахский конфликт

Турецкая лира обвалилась на фоне вмешательства страны в карабахский конфликт

АрмИнфо. Турецкая лира достигла небывалого минимума по отношению к доллару, после того как республика оказалась втянутой в очередной региональный конфликт, на этот раз между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает интернет-издание MK-Turkey.ru

Турецкая лира упала до минимума в 7,8 за доллар утром в понедельник (в воскресенье началась военная агрессия против НКР - Ред.), снизившись позднее до отметки 7,734.

Турция развернула военную технику, включая истребители F-16 в Азербайджане в преддверии последних военных столкновений с Арменией из-за спорного района Нагорного Карабаха, указывает издание Ahval.

Лира также падает, после того как финансовые учреждения, включая Goldman Sachs, заявили, что сейчас не время инвестировать в валюты развивающихся рынков, в том числе и Турции.

<Существует опасение, что Турция, чья экономика стоит на коленях и активно участвует в эскалации конфликтов на севере Сирии, а также с Грецией в Средиземноморье, может быть втянуться в ещё один региональный конфликт, который она не может себе позволить ни политически, ни экономически>, - цитирует издание Джеффри Халли, старшего аналитика рынка Oanda в Сингапуре.

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